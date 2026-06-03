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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 516'ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 516'ya yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3 bin 516 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 674 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda 128 sağlık çalışanı öldü, 17 hastane hasar gördü.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 516'ya, yaralı sayısının ise 10 bin 674'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 516'ya, yaralı sayısının ise 10 bin 674'e yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 3 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 245'i çocuk ve 338'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 162 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 128 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 378'inin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 163 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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