Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 570'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 570'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e ulaştığını açıkladı. Ayrıca, saldırılar nedeniyle yaklaşık 760 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 570'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 1444'e çıktığı kaydedildi.

Başkent Beyrut ve güney bölgelerindeki şiddetli hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 760 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

Soru işaretlerini büyüten hareket
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler