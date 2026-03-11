İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 570'e yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e ulaştığını bildirdi.

Başkent Beyrut ve güney bölgelerindeki şiddetli hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 760 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı