İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1039'a yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a, yaralı sayısının ise 2 bin 876'ya ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 10 artarak 1039'a, yaralı sayısının ise 90 artarak 2 bin 876'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı