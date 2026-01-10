Haberler

Lübnan'dan 2025'e kadar 500 binden fazla Suriyeli mültecinin döneceği açıklandı
Güncelleme:
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, 2025'te 500 binden fazla Suriyeli mültecinin Lübnan'dan dönmesinin istatistiklerle doğrulandığını açıkladı. Bakan, bu dönüşlerin düzenli bir geri dönüş süreciyle gerçekleştirileceğini vurguladı.

LÜBNAN Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, 2025'te 500 binden fazla Suriyeli mültecinin Lübnan'dan ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2011 yılında başlayan Suriyeli mülteci krizinden bu yana Lübnan'ın ilk defa geri dönüş gerçeğini somut verilerle kanıtlama imkanına kavuştuğunu dile getirdi. Sayed, Genel Güvenlik Genel Müdürlüğü istatistiklerine dayanarak, 2025 yılı içerisinde yarım milyonu aşkın Suriyelinin güvenli ve kalıcı bir yöntemle ülkeden ayrıldığını, bu dönüşlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kayıtlarından silinme işlemleriyle de doğrulandığını ifade etti.

Yapılan takip ve denetimler neticesinde sadece 2025 yılında 501 bin 603 Suriyeli mültecinin Lübnan'ı terk ettiğinin belirlendiğini aktaran Sayed, bu tablonun planlı hükümet çalışmaları ve net bir politikanın ürünü olduğunu, dolayısıyla alanında bir ilk ve benzeri görülmemiş bir başarı teşkil ettiğini kaydetti.

Sayed ayrıca, ilgili hükümet komitesinin 2026 yılı boyunca da Şam yönetimi ve uluslararası ortaklarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini, mültecilerin organize ve kalıcı geri dönüş sürecini, hem geri dönenlerin onurunu gözetecek hem de Lübnan'ın ulusal çıkarlarına hizmet edecek bir yaklaşımla takip edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
