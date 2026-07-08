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Lübnan'dan 'İsrail ile müzakere' açıklaması

Lübnan'dan 'İsrail ile müzakere' açıklaması
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile müzakere yolunu tercih ettiğini ve ülkesinin başka bir ülkenin çıkarları uğruna uçuruma sürüklenmesine seyirci kalamayacağını açıkladı. Avn, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden olumlu sonuç beklediğini de ifade etti.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin başka bir ülkenin çıkarları uğruna uçuruma sürüklenmesine seyirci kalamadığını, bu nedenle İsrail ile müzakere yolunu tercih ettiğini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnanlı iş insanlarından bir heyeti kabul etti. Avn görüşmede, İsrail ile yürütülen müzakere görüşmelerine değinerek, " Lübnan'ın başka bir ülkenin çıkarları uğruna uçuruma sürüklenmemesi için müzakereyi seçtim. Bu duruma seyirci kalamazdım. İsrail'in yıkım ve imha makinesini durdurabilecek, can kayıplarına ve köylerdeki yıkıma son verecek ve nihayetinde de işgali sona erdirebilecek bir adım atmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Avn, bu ay Washington'a gerçekleştireceği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Lübnan açısından olumlu sonuçlar vermesini beklediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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