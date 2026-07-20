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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede üçlü çerçeve anlaşması, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve ABD desteğinin artırılması konuları ele alındı.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin başkenti Washington'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmede taraflar, üçlü çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik süreci ele aldı. Bakan Rubio, Cumhurbaşkanı Avn liderliğindeki Lübnan hükümetinin ülkenin egemenliğini yeniden tesis etme, Hizbullah'ı silahsızlandırma ve altyapısını tasfiye etme yönündeki kararlı çabalarını takdir etti" ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Avn'ın üçlü çerçeve anlaşmanın uygulanması konusunda Lübnan'ın tutumunun ABD'nin yaklaşımıyla uyumlu hale gelmesinin ve İsrail ordusunun üzerinde anlaşma sağlanan ilk pilot bölgeden çekilmesinin sağlanmasının önemine değindiği belirtildi. Açıklamada Avn'ın, ABD'nin Lübnan ordusu ve askeri kurumlarına yönelik desteğinin güçlendirilmesi gerektiğini söylediği kaydedilerek, enerji, iletişim ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ekonomi ile yatırım alanındaki ABD desteğinin artırılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulunduğu da ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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