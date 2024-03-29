Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni yerine uçaktan inen başka bir kadın diplomatı öptü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'a resmi ziyaret düzenledi. İtalyan lideri havalimanında karşılayan Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uçaktan inen İtalyan diplomatı Meloni sanarak sarılıp öptü.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati ile İtalyan mevkidaşı Meloni başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

LÜBNAN BAŞBAKANI YANLIŞ İTALYANI ÖPTÜ

İtalyan lider Meloni'yi uçağının önünde bekleyen Mikati, uçaktan ilk inen kadın diplomatı Meloni sanarak selamlayıp öptü. Danışmanlarının uyarısı sonrası yanlışını düzelten Mikati, uçaktan Meloni'nin inmesini bekledi. Mikati, bir süre sonra uçağın merdivenlerinde karşıladığı Meloni'yi selamladı.

O ANLAR KAMERADA

Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin yaptığı gaf ve sonrasında yaşanan gülümseten anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.