Haberler

Louvre Müzesi'nde Soygun: İki Kişi Gözaltında

Louvre Müzesi'nde Soygun: İki Kişi Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yakalandı.

FRANSA'da Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa basını, 19 Ekim'de meydana gelen Louvre Müzesi'ndeki soygunla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin dün saat 22.00 sıralarında Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda Cezayir'e gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını belirtildi. Diğer şüphelinin ise Paris'te gözaltına alındığı ve 2 kişinin de 30'lu yaşlarda olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.