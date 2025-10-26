Louvre Müzesi'nde Soygun: İki Kişi Gözaltında

FRANSA'da Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa basını, 19 Ekim'de meydana gelen Louvre Müzesi'ndeki soygunla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden birinin dün saat 22.00 sıralarında Paris'teki Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda Cezayir'e gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındığını belirtildi. Diğer şüphelinin ise Paris'te gözaltına alındığı ve 2 kişinin de 30'lu yaşlarda olduğu kaydedildi.