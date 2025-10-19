Louvre Müzesi'nde Soygun: Değerli Mücevherler Çalındı

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne giren hırsızların, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtığı belirtildi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu sabah Paris'teki Louvre Müzesi'nde bir hırsızlık olayı yaşandığını duyurdu. Dati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Louvre Müzesi'nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise Louvre'da yaralanan kimse olmadığını doğruladı. Nunez, "Her şeyi önlemek mümkün değil. Failleri en kısa sürede bulmak için tüm imkanları seferber ettik ve umutluyum" dedi.

Müze yönetimi de sosyal medyadan açıklamada bulunarak, müzenin 'olağanüstü nedenlerle' gün boyunca kapalı kalacağını bildirdi.