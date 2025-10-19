Haberler

Louvre Müzesi'nde Soygun: Değerli Mücevherler Çalındı

Louvre Müzesi'nde Soygun: Değerli Mücevherler Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında, hırsızlar değerli mücevherleri çaldı. Olayda yaralanan kimse olmadı, müze kapatıldı ve incelemeler devam ediyor.

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne giren hırsızların, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtığı belirtildi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu sabah Paris'teki Louvre Müzesi'nde bir hırsızlık olayı yaşandığını duyurdu. Dati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Louvre Müzesi'nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise Louvre'da yaralanan kimse olmadığını doğruladı. Nunez, "Her şeyi önlemek mümkün değil. Failleri en kısa sürede bulmak için tüm imkanları seferber ettik ve umutluyum" dedi.

Müze yönetimi de sosyal medyadan açıklamada bulunarak, müzenin 'olağanüstü nedenlerle' gün boyunca kapalı kalacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
İstanbul'da can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü, biri hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde can pazarı! 4 engelli vatandaş denize düştü
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

YSK "Devam" dedi, CHP'nin merakla beklenen kongresi başladı
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.