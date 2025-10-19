Haberler

Louvre Müzesi'nde Mücevher Soygunu

Louvre Müzesi'nde Mücevher Soygunu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim Pazar sabahı, kırılan bir pencereden içeri giren hırsızlar, Fransız Kraliyet mücevherlerini çaldılar. Soygun, yedi dakika içinde gerçekleşti ve hırsızlar motosikletle kaçtı.

Paris'teki Louvre Müzesi'nden 19 Ekim Pazar sabahı "paha biçilmez" mücevherler çalındı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 09:30 civarında bir grup kişinin kırdıkları bir pencereden Fransız Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ne girdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hırsızların binaya girmek için dışarıdaki bir kamyona monte yük asansörü kullandıklarını, vitrinlerdeki mücevherleri çaldıktan sonra motosikletlerle uzaklaştıklarını söyledi.

Nuñez, soygunun üç veya dört kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve yedi dakika sürdüğünü belirtti.

Soygunun ardından müzeye giden Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, olay sırasında yaralanma olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Fransız televizyon kanalı TF1'e daha sonra bir açıklama yapan Bakan Dati, çalınan eserlerden birinin müzenin aşağısında bulunduğunu açıkladı. Parçanın düşürüldüğü tahmin ediliyor.

Bakan hırsızların "Profesyonelce, şiddete başvurmadan, panik yapmadan hareket ettiklerini" kaydetti.

Soygun hakkında neler biliniyor?

Olay, Pazar sabahı açılış saatinden kısa bir süre sonra meydana geldi.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nin gün boyunca ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

Soygunun gerçekleştiği Apollo Galerisi, Fransız kraliyet mücevherlerinin saklandığı yer.

Kraliyet mücevherlerinin çoğu Fransız Devrimi sırasında kayboldu ya da çalındı.

Galeride sergilenenler arasında İmparator Napolyon ve eşi Marie-Louise için satın alınan parçalar yer alıyor.

Müzenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, koleksiyonun en değerli parçaları Regent, Sancy ve Hortensia adlı tarihi öneme sahip üç elmas.

Fransız basınında, hırsızların küçük elektrikli testereler taşıdıkları ve dokuz parça mücevheri çaldıktan sonra motosikletle kaçtıkları belirtiliyor.

Paris'te bulunan Louvre, yaklaşık 73.000 metrekarelik sergi alanıyla dünyanın en büyük müzesi. Bu, on futbol sahasından daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Aslen 1546 yılında Fransız kraliyet ailesi için bir saray olarak inşa edildi. Müzenin ilk sakini olan Kral I. François, sanata düşkündü ve Louvre'un koleksiyonunu sergilemesini amaçladı.

Koleksiyon, 1789'daki Fransız Devrimi'ne kadar çoğunlukla halka kapalı kaldı. Halka açık bir müzeye dönüştürülmesi 1793'te gerçekleşti.

Bugün Louvre, Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35.000'den fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Günde yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

BBC
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 316.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.