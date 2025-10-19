Louvre Müzesi'nde Mücevher Soygunu

Paris'teki Louvre Müzesi'nden 19 Ekim Pazar sabahı "paha biçilmez" mücevherler çalındı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 09:30 civarında bir grup kişinin kırdıkları bir pencereden Fransız Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ne girdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, hırsızların binaya girmek için dışarıdaki bir kamyona monte yük asansörü kullandıklarını, vitrinlerdeki mücevherleri çaldıktan sonra motosikletlerle uzaklaştıklarını söyledi.

Nuñez, soygunun üç veya dört kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve yedi dakika sürdüğünü belirtti.

Soygunun ardından müzeye giden Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, olay sırasında yaralanma olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Fransız televizyon kanalı TF1'e daha sonra bir açıklama yapan Bakan Dati, çalınan eserlerden birinin müzenin aşağısında bulunduğunu açıkladı. Parçanın düşürüldüğü tahmin ediliyor.

Bakan hırsızların "Profesyonelce, şiddete başvurmadan, panik yapmadan hareket ettiklerini" kaydetti.

Soygun hakkında neler biliniyor?

Olay, Pazar sabahı açılış saatinden kısa bir süre sonra meydana geldi.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nin gün boyunca ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

Soygunun gerçekleştiği Apollo Galerisi, Fransız kraliyet mücevherlerinin saklandığı yer.

Kraliyet mücevherlerinin çoğu Fransız Devrimi sırasında kayboldu ya da çalındı.

Galeride sergilenenler arasında İmparator Napolyon ve eşi Marie-Louise için satın alınan parçalar yer alıyor.

Müzenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, koleksiyonun en değerli parçaları Regent, Sancy ve Hortensia adlı tarihi öneme sahip üç elmas.

Fransız basınında, hırsızların küçük elektrikli testereler taşıdıkları ve dokuz parça mücevheri çaldıktan sonra motosikletle kaçtıkları belirtiliyor.

Paris'te bulunan Louvre, yaklaşık 73.000 metrekarelik sergi alanıyla dünyanın en büyük müzesi. Bu, on futbol sahasından daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Aslen 1546 yılında Fransız kraliyet ailesi için bir saray olarak inşa edildi. Müzenin ilk sakini olan Kral I. François, sanata düşkündü ve Louvre'un koleksiyonunu sergilemesini amaçladı.

Koleksiyon, 1789'daki Fransız Devrimi'ne kadar çoğunlukla halka kapalı kaldı. Halka açık bir müzeye dönüştürülmesi 1793'te gerçekleşti.

Bugün Louvre, Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35.000'den fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor.

Günde yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.