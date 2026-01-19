Haberler

Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Dünya sanat tarihinin en cüretkar hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçen Louvre Müzesi soygununda düğüm çözülüyor. 19 Ekim sabahı, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen 88 milyon Euro'luk vurguna ait gizli kamera kayıtları, TF1 televizyonu tarafından ilk kez paylaşıldı. "Yüzyılın soygunu" olarak adlandırılan olayda, zırhlı vitrinleri kağıt gibi aşan profesyonel hırsızların imza attığı inanılmaz yöntemler, izleyenleri hayrete düşürdü.

  • Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de 88 milyon Euro değerinde eser çalındı.
  • TF1 televizyonu, soygunun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
  • Dört kişilik bir çete, gündüz vakti iki kamyonla müzeden eserleri çaldı.

Dünyanın en prestijli sanat merkezi Louvre Müzesi'nde gerçekleşen ve "yüzyılın soygunu" olarak nitelendirilen olayda, sis perdesi aralanıyor. 19 Ekim'de yaşanan 88 milyon Euro'luk hırsızlığa ait ilk güvenlik kamerası kayıtları, TF1 televizyonu tarafından dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, soyguncuların zırhlı vitrinleri ve yüksek güvenlikli sistemleri saniyeler içinde nasıl etkisiz hale getirdiği gözler önüne seriliyor.

GÜPEGÜNDÜZ İNANILMAZ PLAN

Soygunun üzerinden geçen üç ayın ardından yayınlanan kayıtlar, hırsızların akılalmaz yöntemlerini ortaya koydu. Pazar sabahı gün ışığında müzenin önüne iki kamyon park eden dört kişilik çete, herkesin gözü önünde profesyonel bir inşaat ekibi gibi hareket etti. Soygunculardan ikisi, yük asansörü ve seyyar merdiven aracı kullanarak binanın cephesine tırmandı ve kimseye fark edilmeden içeri sızmayı başardı.

ZIRHLI VİTRİNLER SANİYELER İÇİNDE DEVRİLDİ

TF1'in "Sept à Huit" programında yayınlanan görüntülerde, iki soyguncunun müze içindeki rahat tavırları dikkat çekti. Özel güvenlik sistemleriyle donatılmış zırhlı cam vitrinleri ustalıkla aşan hırsızlar, 88 milyon Euro değerindeki paha biçilemez eserleri çantalara doldurarak izlerini kaybettirdi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ TARTIŞILIYOR

Kayıtların yayınlanmasıyla birlikte, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinde yaşanan bu büyük güvenlik zafiyeti Fransa'da tartışma konusu oldu. Dört kişilik profesyonel ekibin, en üst düzey alarm sistemlerini nasıl bu kadar kolay manipüle ettiği ve gündüz vakti bir kamyon dolusu eserle nasıl ortadan kaybolduğu soruşturmanın ana odağını oluşturuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
