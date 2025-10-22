Los Angeles Uçuşu Acil İniş Yaptı

ABD'de Los Angeles'a giden yolcu uçağının iletişim sorunu nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Los Angeles'a giden yolcu uçağının, yerel saatle 19.45'te Nebraska eyaletindeki Eppley Havaalanı'na acil iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, uçağın pilotunun, 'kabin memurlarıyla iletişim kuramaması' nedeniyle acil iniş yaptığı kaydedilerek, "İniş sonrası uçak içi iletişim sisteminde bir sorun olduğu tespit edildi. Bu sırada kabin memurları kokpit kapısını çalıyordu" ifadesine yer verildi.

Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada ise acil inişin ardından Los Angeles'a uçuşa gecikmeli devam edildiği bilgisi paylaşıldı.