Los Angeles'tan sonra şimdi de New York'ta yangın çıktı

ABD'nin yangın felaketiyle sınavı bitmiyor. 3 gündür Los Angeles'ta devam eden yangının ardından bir kötü haber de New York'tan geldi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bulunan bir yerleşim alanında büyük bir yangın çıktı. New York İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 7 kişinin yaralandığı ve yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.