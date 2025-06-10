Los Angeles'taki protestolarda yakılan araçların enkaz kaldırma çalışmaları görüntülendi

ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla 3 gündür süren protesto ve şiddet eylemleri dün gece de devam etti.

ÇÖP KONTEYNERLERİ İLE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Maskeli protestocuların şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerleri ile araçları ateşe verdiği kaydedildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Kentteki protestolarda yakılan araçların enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar görüntülendi.