Los Angeles'taki protestolarda yakılan araçların enkaz kaldırma çalışmaları görüntülendi
ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde 3. gün geride kalırken kentteki protestolarda yakılan araçların enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar görüntülendi.
ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla 3 gündür süren protesto ve şiddet eylemleri dün gece de devam etti.
ÇÖP KONTEYNERLERİ İLE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Maskeli protestocuların şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerleri ile araçları ateşe verdiği kaydedildi.
ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLENDİ
Kentteki protestolarda yakılan araçların enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar görüntülendi.
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya