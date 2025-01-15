Los Angeles'taki Orman Yangınlarında Can Kaybı 25'e Yükseldi
Los Angeles'ta çıkan orman yangınları nedeniyle ölü sayısı 25'e çıktı. Yaklaşık 150 bin kişi tahliye edilirken, 12 binden fazla yapı hasar gördü. Yangınların ekonomik kaybının 250 ila 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
LOS Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve 12 binden fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.
Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya