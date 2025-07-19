Los Angeles'ta Kalabalığa Araç Daldı: 20'den Fazla Yaralı

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ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 20'den fazla kişi yaralandı, en az 4 kişinin durumu kritik.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine daldığını ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, kazada en az 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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