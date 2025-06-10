Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı

Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Haber Videosu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestolar şiddetlendi ve birçok iş yeri yağmalandı. Barışçıl başlayan gösteriler, bazı grupların yağmaya yönelmesiyle kontrolden çıktı. Özellikle teknoloji ve lüks tüketim markalarının mağazaları büyük zarar gördü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde,Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestolar şiddetlendi. Barışçıl başlayan gösteriler, bazı grupların yağmaya yönelmesiyle kontrolden çıktı ve bu olaylarda bir Apple mağazası da dahil olmak üzere birçok iş yeri yağmalandı.

Trump'ın özellikle aileleri parçalayan ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı koşullarıyla eleştirilen sert göçmenlik politikaları, uzun süredir kamuoyunun tepkisini çekiyordu. Los Angeles'ta bu politikalara duyulan öfke, başlangıçta barışçıl gösterilerle ifade edilse de, kısa sürede şiddetli çatışmalara ve yağma olaylarına dönüştü. Göstericilerin bazıları, ana caddelerdeki dükkanları hedef alarak yağma eylemlerine girişti. Özellikle teknoloji ve lüks tüketim markalarının mağazaları büyük zarar gördü. Şehrin işlek bölgelerinden birinde bulunan bir Apple mağazası da bu yağmada nasibini alırken, içeriden çok sayıda elektronik ürün çalındı.

Olayların büyümesi üzerine Los Angeles Polisi, göstericilere müdahale etmekte zorlandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderilse de, yağma olaylarının şehrin farklı noktalarına yayılması, güvenlik güçlerinin yetersiz kalabileceği endişelerini artırdı.

Bu durum, hem aktivist gruplar hem de Los Angeles halkı arasında derin tartışmalara yol açtı. Barışçıl gösteri hakkını savunanlar, yağma eylemlerinin asıl protesto amacına gölge düşürdüğünü vurgularken, şehir yetkilileri kamu düzenini sağlamak için tüm önlemlerin alınacağını duyurdu. Olayların ardından kent genelinde güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı

Karayip Korsanları'nın yıldızı, tartışmalı sağlık tedavisiyle gündemde
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Danıştay hakimi otel odasında başından vurulmuş halde bulundu

Danıştay hakimi otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.