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Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülansta can kaybı 2'ye yükseldi

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Singapur Hava Yolları'na ait uçağın Londra-Singapur seferi sırasında şiddetli bir türbülansa girmesi sonrası Bangkok'a acil iniş yaptığı olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada 29 kişi de yaralandı.

Londra- Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçak, havalandıktan sonra türbülansa girdi. Uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yaptı. Acil iniş sonrasında uçakta 1 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Daha sonra yapılan açıklamada can kaybının 2'ye yükseldiği bildirildi.

BANGKOK'A ACİL İNİŞ YAPTI

211 yolcu ve 18 mürettebat ile İngiltere'den havalanan uçak etkili olan tropikal fırtınalar nedeniyle şiddetli bir türbülansa girdi. Kuleyle sağlanan iletişim sonrası Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak, acil iniş yaptı.

ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI

Sağlık ekipleri, acil iniş sonrası uçaktaki yolculara müdahalede bulundu. Bölgeden ilk gelen bilgilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bilgisi yerel medya tarafından duyuruldu. Türbülans esnasında bazı yolcuların başından yara aldığı bildirildi. Yaralanan yolcular, sağlık ekiplerince, Bangkok'taki Samitivej Srinakarin Hastanesi'ne sevk edildi.

Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülansta can kaybı 2'ye yükseldi

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Singapur Havayolları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Mayıs 2024'te Londra (Heathrow) - Singapur seferini yapan Singapore Airlines uçuşu, yolculuk sırasında şiddetli türbülansla karşılaştı. Uçak Bangkok'a yönlendirildi ve yerel saatle 15.45'te iniş yaptı. Uçakta yaralanmalar yaşandı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu.

Önceliğimiz, uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan tüm yardımı sağlamaktır. Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve ihtiyaç duyulan ek yardımı sağlamak için Bangkok'a bir ekip gönderiyoruz."

CAN KAYBI 2'YE ÇIKTI

Türbülansa giren uçağın acil inişi sonrasında yaralananlardan birisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece kazadaki can kaybı 2'ye yükseldi.

3 DAKİKADA 6 BİN FİT ALÇALDI

FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, uçak, 37 bin fit (yaklaşık 11 bin metre) irtifada seyir halindeyken yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalarak 31 bin fite (yaklaşık 9 bin metre) düştü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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