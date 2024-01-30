Londra'daki hastaneye, Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları yansıtıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Avrupa başkentlerinde de protesto gösterileri düzenleniyor. Her kesimdenm binlerce kişi İsrail'e tepkilerini dile getiriyor. O eylemlerden birisi de İngiltere'nin başkenti Londra'da kayda geçti. St. Thomas Hastanesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen ve yaralanan Filistinli çocukların fotoğraflarını yayınladı.

İNGİLTERE'NİN FİLİSTİN'E YARDIMI ÇEKMESİNE TEPKİ

Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde, İngiltere'nin BM'nin Filistin kurumuna (UNRWA) Hamas saldırısına yardım eden çalışanları olduğu iddiasıyla maddi desteğini çekmesine tepki göstermek için Gazze'de, İsrail'in katlettiği ve yaraladığı Filistinli çocukların isimleri yansıtıldı. Hazırlanan videoda "Uzağa bakma" ifadesine yer verilerek çocukların resimleri yer aldı.

ÖLDÜRÜLEN 26 BİN KİŞİDEN 11 BİNİ ÇOCUK

İsrail bombardımanlarında can veren ve uzuvlarını kaybeden çocukların resimlerinin yanı sıra isimleri ve yaşları da yer aldı. Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi. Ölenlerin en az 11 bini ise çocuk olarak kayda geçti.