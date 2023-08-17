Londra'da saldırıya uğrayan kuaför İbrahim Pertek memleketinde toprağa verildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırıya uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kuaför İbrahim Pertek, memleketi Kayseri'de defnedildi. Soruşturma ise devam ediyor.