Londra metrosunda "Özgür Filistin" sloganları! Makinist görevden uzaklaştırıldı
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Filistin çatışmasında İsrail'e verdiği destekle bilinen İngiltere'de bir makinist, metrodaki anons sistemi üzerinden yolculara "Özgür Filistin" sloganı attırdı. Hakkında soruşturma başlatılan makinist, Londra Toplu Taşıma İdaresi tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'e verdiği desteklenen bilinen İngiltere'de yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Londra'da bir makinist, metrodaki anons sistemi üzerinden yolculara "Özgür Filistin" sloganı attırdı. Hakkında soruşturma başlatılan makinist Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL) tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Ülke medyasında yer alan habere göre, TfL, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de düzenlenen Filistin'le dayanışma gösterisine giden göstericilerin bindiği metronun makinistinin kimliğini tespit etti.
Makinistin metro sisteminde yer alan Central hattındaki bir treni kullandığını kaydeden TfL'in operasyonlardan sorumlu yöneticisi Glynn Barton, söz konusu makinistin anons sistemini kötüye kullandığını söyledi.
Yolculara "Özgür Filistin" sloganı attıran makinistle ilgili yürütülen soruşturma hakkında konuşan Barton, "Politikalarımız ve prosedürlerimiz doğrultusunda olayı tam olarak araştırmaya devam ederken sürücü görevinden uzaklaştırıldı." ifadesini kullandı.
Makinistin slogan attıktan sonra, "Umarım hepiniz bugün güzel bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tüm bu insanları dualarınızdan eksik etmeyin" dediği de görüntülere yansımıştı.