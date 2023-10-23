Londra metrosunda "Özgür Filistin" sloganları! Makinist görevden uzaklaştırıldı

Filistin çatışmasında İsrail'e verdiği destekle bilinen İngiltere'de bir makinist, metrodaki anons sistemi üzerinden yolculara "Özgür Filistin" sloganı attırdı. Hakkında soruşturma başlatılan makinist, Londra Toplu Taşıma İdaresi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'e verdiği desteklenen bilinen İngiltere'de yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Londra'da bir makinist, metrodaki anons sistemi üzerinden yolculara "Özgür Filistin" sloganı attırdı. Hakkında soruşturma başlatılan makinist Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL) tarafından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

MAKİNİSTİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ülke medyasında yer alan habere göre, TfL, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de düzenlenen Filistin'le dayanışma gösterisine giden göstericilerin bindiği metronun makinistinin kimliğini tespit etti.

"ANONS SİSTEMİNİ KÖTÜYE KULLANDI"

Makinistin metro sisteminde yer alan Central hattındaki bir treni kullandığını kaydeden TfL'in operasyonlardan sorumlu yöneticisi Glynn Barton, söz konusu makinistin anons sistemini kötüye kullandığını söyledi.

"SÜRÜCÜ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Yolculara "Özgür Filistin" sloganı attıran makinistle ilgili yürütülen soruşturma hakkında konuşan Barton, "Politikalarımız ve prosedürlerimiz doğrultusunda olayı tam olarak araştırmaya devam ederken sürücü görevinden uzaklaştırıldı." ifadesini kullandı.

"TÜM BU İNSANLARI DUALARINIZDAN EKSİK ETMEYİN"

Makinistin slogan attıktan sonra, "Umarım hepiniz bugün güzel bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tüm bu insanları dualarınızdan eksik etmeyin" dediği de görüntülere yansımıştı.