Londra'da düzenlenen Küresel Gıda Güvenliği Zirvesi'ne 20'den fazla ülkeden temsilciler katıldı. Zirvede, gıda sistemlerinin çözümleri ve fırsatları ele alındı. İklim değişikliği ve yetersiz beslenme konuları da gündeme geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Küresel Gıda Güvenliği Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirveye aralarında Somali, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Pakistan, Yemen, Etiyopya, Tanzanya, Malavi, Mozambik'in de olduğu 20'nin üzerinde ülkeden temsilciler katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişimi ve Çevre Bakanı Mariam Almheiri, 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP28) 30 Kasım ve 12 Aralık arasında ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Konferansın öncelikli gündem maddelerine ilişkin bilgi veren Almheiri, "Odak noktamız, gıda sistemlerinin sunduğu çözümleri ve fırsatları anlatmak, bunların değerli gezegenimizle olan etkileşimlerini vurgulamak olacaktır." ifadesini kullandı.

COP28'nin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasının önemin işaret eden Almheiri, "Bence bunu çocuklarımıza borçluyuz. Çünkü tehlikede olan onların hayatları." diye konuştu.

Merkezi Londra'da bulunan yardım kuruluşu "Çocukların Yatırım Fonu Vakfı" (Children's Investment Fund Foundation) Yönetim Kurulu Başkanı Chris Hohn ise "Yetersiz beslenme, bu çocukların (dünyanın en yoksul çocuklarının) maruz kaldığı en büyük ve en ölümcül durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Yetersiz beslenmenin etkisinin gerçek ölçeğinin büyük ölçüde hafife alındığını belirten Hohn, "Dünya çapında 45 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenmenin ölümcül bir türünün acısını çekiyor." ifadelerini kullandı.

Hohn, iklim değişikliğinin, Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da, birçok fakir ve yüksek gelirli ülkede yetersiz beslenme sorununu her geçen yıl daha da kötüleştirdiğini belirterek, "Aşırı hava koşulları ve öngörülemeyen mevsimlerin daha da kötüleştirdiği yapısal kuraklık nedeniyle topraklar çoraklaşıyor. Bu durum sürekli olarak gıda fiyatlarını artırıyor. Öyle ki Afrika ve diğer düşük gelirli ülkelerdeki insanlar çoğu zaman günde yalnızca bir öğün yemek yiyerek zar zor hayatta kalmaya zorlanıyor." diye konuştu.

Bill & Melinda Gates Vakfı Kurucularından Bill Gates ise mesajlarını katılımcılara zirve kapsamında yayınlanan video kaydı yoluyla iletti.

Gates, "Günümüzün ortaya çıkan kompleks jeopolitiği, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'daki tahıl ve gübre gibi temel gıda zincirlerini mahvedebilir. Buralar, zaten en yüksek yetersiz beslenme oranlarına sahiptir. Sıcaklıklar hızla yükseliyor ve bu da küçük çiftçilerin hasadını etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında inovasyonun önemine dikkati çeken Gates, "Tohumlarla yaptığımız her şeyden heyecan duyuyorum, örneğin, yüzde 66 daha yüksek verime sahip, kuraklığa dayanıklı mısır. Aynı zamanda çiftçileri spot hava durumu konusunda bilgilendiren dijital araçlar da geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.