Londra'da iki Yahudinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili neler biliniyor?

Londra'nın kuzeyindeki Golders Green semtinde iki Yahudi erkek bıçaklandı. Polis olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Biri 70'li yaşlarında, diğeri 30'lu yaşlarında olan yaralı iki erkeğin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Saldırıyla 45 yaşındaki bir erkek olay yerinde elinde bıçakla gözaltına alındı.

Bu son bıçaklama olayı, son dönemde Londra'da Yahudi mülklerine yönelik bir dizi kundaklamanın ardından yaşandı.

Ne oldu?

Londra polisi, Çarşamba günü saat 11:16'da Golders Green'deki Highfield Bulvarı'nda bıçaklanma olduğuna dair ihbar aldıktan sonra olay yerine ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Şüpheli, Highfield Bulvarı'nda çekilen ve saat 11:15'te kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde ilk kez görülüyor.

Kaldırımda Golders Green Caddesine doğru koşarken bir erkeğe saldırıyor. Bir arabadan çekilen başka bir klipte ise şüphelinin kaldırımda bir adamı kovaladığı görülüyor.

Saat 11:20'de kaydedilen diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüphelinin bir otobüs durağına yaklaştığı ve orada bekleyen bir adama defalarca saldırdığı, ardından yola ittiği görülüyor.

Şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı anlara dair çok sayıda video ve fotoğraf BBC tarafından teyit edildi.

Bir polis memuru şüpheliyi elektroşok cihazıyla yere seriyor.

Görüntülerde polis memurlarının kalp masajı yaptığı ve daha sonra şüphelinin sedyeyle ambulansa taşındığı görülüyor.

Londra Polisi, olay yerine gelen polis memurlarının vücut kameralarından alınan görüntüleri yayınladı. Klipte, şüphelinin şok cihazı kullanılmadan önce polislere doğru yürüdüğü seçiliyor.

Şüpheli yere düşmeden önce polis memurlarının defalarca "bıçağı bırak" diye bağırdığı duyuluyor.

Kurbanlar kim?

Saldırıda bıçaklanan iki Yahudi erkeğin isimleri 34 yaşındaki Shloime Rand ve 76 yaşındaki Moshe Shine olarak açıklandı.

Yahudi Topluluğu Konseyi'nden Haham Levi Schapiro, Çarşamba günü her iki yaralıyı da hastanede ziyaret etti.

Schapiro Moshe'nin yaralarının daha ciddi olduğunu ama doktorların tamamen iyileşeceği konusunda "iyimser" olduklarını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Shloime'nin annesi BBC'ye "Bir anne olarak, bu tür şeylerin Londra sokaklarında, kimseye zarar vermemeye çalıştığımız masum bir toplulukta olabildiğine çok şaşkınım" dedi.

Zanlı kim?

45 yaşında bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı. Polis, zanlının Somali doğumlu bir İngiliz vatandaşı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, BBC'ye yaptığı açıklamada, zanlının "çocukken yasal yollarla" İngiltere'ye geldiğini belirtti.

Güvenlik makamları zanlının radikalleştiği tespitini de yapmıştı.

Londra polisi, şüphelinin 2020 yılında "Prevent" isimli önleyici takip programı kapsamında değerlendirilmeye başlandığını doğruladı.

Terörle Mücadele Polisi, bu programın amacının "kişilerin teröriste dönüşmesini engellemek" olduğunu söylüyor.

Zanlının şiddet geçmişi olduğu ve akıl sağlığı sorunları olduğu da belirtildi.

Tepkiler ne oldu?

Olaydan bir gün sonra Golders Green'e giden Başbakan Keir Starmer, Yahudi toplumunun liderleri ile buluştu.

Starmer'ın ziyareti sırasında konvoyunu yuhalayanlar da oldu.

Bazı kişiler Hamas liderlerinin fotoğraflarıyla, Starmer'ın fotoğraflarını birarada taşıdı.

Başbakanın ziyaretini protesto edenler arasında olan Sophia Ziff, "Artık burada güvende olup olmadığımı bilmiyorum" dedi.

Ziff, "İngiliz bir Yahudi olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Desteklendiğimi hissetmiyorum" şeklinde konuştu.

Golders Green'de 70 yılı aşkın süredir yaşayan Edith Binstock da, "Yahudi olduğumu biliyorum ama size şunu söyleyebilirim ki, hepimiz gidersek İngiltere daha kötü bir yer olur dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da olay sonrası Yahudi halkının "yaşamlarını korku içinde sürdürmesinden" dolayı dehşete düştüğünü söyledi.

Daha önce neler olmuştu?

Saldırı, son aylarda Yahudi topluluklarını hedef alan bir dizi olayın ardından gerçekleşti:

2 Ekim 2025: Manchester'da bir sinagogun önünde meydana gelen araçla çarpma ve bıçaklama saldırısında iki Yahudi öldü, üçü ağır yaralandı.

23 Mart: Golders Green'deki bir sinagogun otoparkında Yahudi yardım kuruluşuna ait dört ambulans ateşe verildi.

15 Nisan: Kuzey Londra'daki Finchley Reform Sinagogu'na bir tuğla ve içinde benzin bulunduğu düşünülen iki şişe atıldı.

17 Nisan: Londra'daki İsrail büyükelçiliği yakınlarında daha sonra tehlikeli olmadığı anlaşılan şüpheli eşyalar bulundu. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda büyükelçiliğe insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleneceği iddia edildi.

18 Nisan: Kuzeybatı Londra'daki Kenton United Sinagogu'nun penceresine bir tür yanıcı madde bulunan bir şişe atıldı.

27 Nisan: Golders Green'deki bir anıt duvarı kundaklandı. Duvarda, bu yılın başlarında hükümet karşıtı protestolar sırasında İran'da öldürülenler ve 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlere ayrılmış bir bölüm vardı.