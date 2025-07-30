Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal

Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
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İngiltere'nin başkenti Londra'da hava sahası, radar sistemindeki teknik sorun nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Uçuş güvenliği nedeniyle tüm seferler askıya alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da tüm hava sahasının teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

LONDRA'DA HAVA SAHASI KAPATILDI

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yapılan açıklamada, radar sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle Londra Kontrollü Hava Sahası'nın (CTA) kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, radar sistemindeki sorunun uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğini kaydederek, tüm seferlerin askıya alındığını açıkladı.

TEKNİK ARIZA MEYDANA GELDİ

Ulusal Hava Trafik Hizmetlerinden (NATS) yapılan açıklamada ise, NATS Stanwick hava trafik merkezinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Söz konusu teknik arıza nedeniyle Londra kontrol merkezindeki uçuşların kısıtlandığı bildirilen açıklamada, "Mühendislerimiz sorunu olabildiğince hızlı çözmek için çalışıyor. Bu aşamada operasyonların ne zaman normale döneceğini söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Londra Gatwick Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da teknik arıza yaşandığı belirtilerek, "NATS'i etkileyen bir teknik sorun, ülke genelindeki tüm dış hat uçuşlarını etkiliyor. Durum çözülene kadar Londra Gatwick'ten şu anda hiçbir kalkış gerçekleşmiyor." bilgisi paylaşıldı. Aynı arıza Edinburg, Birmingham ve Manchester gibi diğer şehirlerdeki havalimanlarındaki kalkış uçuşlarını da etkiledi.

Kaynak: DHA-AA

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUCAN Kenan:

Itrail bedel ödetiyo. Fransayada bisey ayarlamislardir

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