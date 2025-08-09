Londra'da Gazze Gösterisine Polis Müdahalesi

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da, Gazze için gösteri düzenleyen protestoculara polis müdahale etti.

İngiliz polisi, başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda Gazze için gösteri düzenleyen protestoculara müdahale etti. Yüzlerce kişi, Filistin Eylem Hareketi'ni desteklemek ve gruba getirilen yasağın kaldırılmasını talep etmek için Parlamento Meydanı'nda toplandı. Polis, 'Yasağı Kaldır' gösterisine katılan 50'den fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Göstericilere dağılmaları uyarısında bulunan polis, tutuklamaların devam edeceğini bildirdi.