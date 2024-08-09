Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti

Londra'da şok edici bir olay yaşandı. Bir otobüs yolcusu, şoföre ırkçı hakaretler yağdırıp tükürdü. Olay, sosyal medyada paylaşılan bir videoda görüldü.

Hillingdon bölgesinde çekilen görüntülerde, İrlanda aksanlı bir adam otobüs şoförüne "Müslüman terörist" diye bağırıyor. Ardından otobüse binip şoföre iki kez tükürüyor. Şoför cam bir paravanla korunuyor.

Şoför adama inmesini söylediğinde, adam daha fazla hakaret edip cama yumruk atıyor. Bir yolcu durumu yatıştırmaya çalışırken, saldırgan öfkeyle uzaklaşıyor.

Olay, 140 numaralı otobüste gerçekleşti. Metropolitan Polis olayı araştırıyor ve Londra'da bu tür davranışlara yer olmadığını vurguluyor.

Londra Ulaşım İdaresi (TfL), olaydan "şoke olduklarını ve dehşete düştüklerini" belirtti. TfL, suçluyu bulmak için polis ve otobüs şirketi Metroline ile işbirliği yapıyor.

Eski polis memuru Norman Brennan, sosyal medyada adamın teşhis edilmesi çağrısında bulundu ve hiçbir otobüs şoförünün böyle bir muameleye maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.