Üye Girişi
Haberler
Londra'da bir dairede 4 kişinin cesedi bulundu

Londra'da bir dairede 4 kişinin cesedi bulundu

Dünya Haberleri

p>İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir dairede yaşları 11 ila 3 olan ikisi çocuk 4 kişinin cesedini buldu.

p>İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir dairede yaşları 11 ila 3 olan ikisi çocuk 4 kişinin cesedini buldu.

Polis olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Polis, 16 Haziran Cuma günü saat 15.12'de Bedfont bölgesindeki Staines Road'daki bir evde oturanların durumundan endişe edildiğine dair bir ihbar aldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, eve zorla girdi. Trajik bir şekilde, evin içinde dört kişinin cesedini bulundu.

Polisler, 30'lu yaşlarında bir erkek ve kadın, 11 yaşında bir kız ve üç yaşında bir erkek çocuk oldukları düşünülen dört kişinin kimliğini tespit etti."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Londra Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title