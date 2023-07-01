Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Cenazesi İstanbul'da Defnedilecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yüzerken fenalaşıp, hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün (56) 3 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek törenin ardından 4 Temmuz'da İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve yurt dışı teşkilatında 1989 yılından bu yana çeşitli görevlerde bulunan, geçmişte Moğolistan ve Ürdün nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu, Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü 30 Haziran 2023 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimiz için 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te Bakanlığımız A Blok önünde bir tören düzenlenecektir. Merhum Büyükelçimizin cenazesi 4 Temmuz 2023 Salı günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.