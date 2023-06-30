Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz Hayatını Kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün ani bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyükelçiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.