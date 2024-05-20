Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dünya gündeminin baş sırasına otururken Avrupa'dan farklı bir ses geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İran'ın Ukrayna'da sivillere karşı kullanılan insansız hava araçlarını gönderdiğini hatırlatarak taziye göndermekten çekindiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dünya gündeminin baş sırasına otururken Avrupa'dan farklı bir ses geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İran'ın Ukrayna'da sivillere karşı kullanılan insansız hava araçlarını gönderdiğini hatırlatarak taziye göndermekten çekindiğini söyledi.