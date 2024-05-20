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Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dünya gündeminin baş sırasına otururken Avrupa'dan farklı bir ses geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İran'ın Ukrayna'da sivillere karşı kullanılan insansız hava araçlarını gönderdiğini hatırlatarak taziye göndermekten çekindiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dünya gündeminin baş sırasına otururken Avrupa'dan farklı bir ses geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, İran'ın Ukrayna'da sivillere karşı kullanılan insansız hava araçlarını gönderdiğini hatırlatarak taziye göndermekten çekindiğini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum

Haberler.com / Selahattin Demirel - Dünya

İbrahim Reisi Helikopter Litvanya Ukrayna Dünya İran Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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