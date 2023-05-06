Lise öğretmeni okulda mastürbasyon yaptı; kız öğrencilerle ilgili liste hazırladı

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okulda çalışan 63 yaşındaki tarih öğretmeni Ronald Paul Harris'in okul bahçesinde mastürbasyon yaptığı ve 'en seksi 10 öğrenci' listesi düzenlediği ortaya çıktı.

ABD'de Batı Virginia eyaletinin Hancock bölgesinde Oak Glen adlı ortaokulda tarih öğretmenliği ve basketbol koçluğu yapan 63 yaşındaki Ronald Paul Harris isimli öğretmen, okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı.

LİSTE HAZIRLAMIŞ

Harris'in çirkin hareketinin tespit edilmesinin ardından yapılan soruşturmada; okulda incelenen dolabında, "En seksi 10 öğrenci" başlıklı bir liste hazırladığı ve okuldaki kız öğrencilerin bazılarının listede yer aldığı öğrenildi.

63 yaşındaki öğretmenin, 14 yaşındaki bir öğrencisini taciz ettiği de mağdur öğrencinin ifadesiyle ortaya çıktı. Harris'in mastürbasyon olayının patlak vermesinin ardından ismini açıklamayan öğrenci (E.H.), 10'dan fazla kez öğretmeninin cinsel tacizine maruz kaldığını ve okul yetkililerinin bu konuda hiçbir yaptırımının olmadığı itirafında bulundu.

10 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

E.H.'nin avukatları, başka mağdur öğrenciler de olabileceği düşüncesiyle soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Suçlamaları kabul edilen ve ömür boyu öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılan Harris, hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.