Libya'ya yardım için giden uluslararası ekibin kaza geçirdiği açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'ya yardım için giden uluslararası bir ekibin kaza geçirdiğini duyurdu. Türk ekibinin ise kazadan etkilenmediği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Libya'daki sel ve su baskınlarının ardından bölgeye giden uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini, olayda can kaybı olmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.

Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."