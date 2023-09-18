Libya'nın Derne kentinde sel felaketi: Tarihi yapılar yıkıldı

Libya'nın Derne kentinde 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketi sonucunda bazı tarihi yapılar da yıkıldı. Sel felaketi, kentte ticaretin merkezi olan Sahabe Çarşısı'ndaki birçok yapıya zarar verdi. Sahabe Camisi'nin avlusu da zarar gördü ve caminin yeniden ibadete açılması için çalışmalar sürüyor. Derne'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Libya'nın Derne kentinde 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinde bazı tarihi yapılar da yıkıldı.

Büyük yıkıma ve ölümlere neden olan sel felaketi, kentte ticaretin merkezi Sahabe Çarşısı'ndaki birçok yapıya zarar verdi.

Sahabeler Abdullah Bin Ber el-Kaysi, Zuheyr Bin Kays el-Belevi ve Ebu Mansur el-Farisi'nin türbeleri selde yıkıldı, Sahabe Camisi'nin avlusu da zarar gördü.

İçi suyla dolan caminin yeniden ibadete açılması için hummalı şekilde çalışma yürütülüyor.

Türkiye'den gelen ekiplerin koordinatörlüğünde Derne'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Derne sakinlerinden Adil Muhammed, AA muhabirine, tarihi çarşının bölgenin en işlek noktalarından biri olduğunu ve herkesin buradan alışveriş yaptığını söyledi.

Selin her yeri yıktığını anlatan Muhammed, Sahabe Camisi'nin yanındaki sahabe türbelerinin de yıkılmasının kendilerini ayrıca üzdüğünü dile getirdi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi eserlere ve arkeolojik kalıntılara sahip Derne, sel felaketinden önce Libya'nın en güzel şehirleri arasında yer alıyordu.

Kuzeyde Akdeniz, güneyde Cebel el-Ahdar (Yeşil Dağ) tepeleriyle çevrelenen, ortasından vadi geçen Derne'de, 2014-2016 döneminde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmıştı.