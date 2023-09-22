Libya'da yaşanan sel felaketi sonucu 43.000'den fazla kişi yerinden oldu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketi nedeniyle 43.000'den fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi. Sel felaketi sonucu su sıkıntısı yaşayan kişiler, Derne şehrini terk ederek diğer kentlere yerleşmek zorunda kaldı. Yerinden olan kişilerin çoğu akrabalarının yanında kalıyor. IOM, afetten etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçların olduğunu vurguladı.

TRABLUS, 22 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın doğusunda kısa süre önce meydana gelen yıkıcı seller nedeniyle 43.000'den fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

IOM'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Libya'nın kuzeydoğusundaki sel felaketi tahminen 43.059 kişinin yerinden olmasına yol açtı" denildi. Örgüt, su sıkıntısının, yerinden olan kişileri felaketten en büyük zararı gören Derne şehrini terk ederek diğer kentlere yerleşmek zorunda bıraktığını bildirdi.

IOM açıklamasında, "Yerinden olan kişiler Derne'den Tobruk (1.320 kişi) ve Bingazi (730 kişi) gibi doğu şehirlerine taşınmaya devam ediyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu akrabalarının yanında kalıyor" ifadesi yer aldı.

IOM ayrıca afetten etkilenen bölgelerdeki gıda, temiz içme suyu, ruh sağlığı ve psikososyal destek gibi acil ihtiyaçların altını çizdi.

Akdeniz'deki Daniel fırtınası, 10 Eylül'de Libya'da son yılların en büyük ve feci sel felaketini tetikledi. Binlerce kişi hayatını kaybederken, ülkenin doğu kesimindeki altyapı da ciddi hasar gördü.