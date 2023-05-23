Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti ve Hafter'in Uzlaşı Hükümeti konusunda fikir birliği

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, yeni bir 'Uzlaşı Hükümeti' kurulması konusunda fikir birliğine vardığı belirtiliyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, yeni bir "Uzlaşı Hükümeti" kurulması konusunda fikir birliğine vardığı belirtiliyor.

AA muhabirine konuşan ülkenin doğusundaki hükümete yakın bir kaynak, "İki tarafın heyetleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan müzakerelerde, başbakanın ülkenin batısından, yardımcısının ise doğusundan olması konusunda uzlaşmaya varıldığını" söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynağa göre, iki taraf arasındaki uzlaşma gereği Dibeybe, Hafter'in cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımını engellemek için uyguladığı baskıdan vazgeçmesi karşılığında, yeni hükümette de başbakan olarak görevine devam edecek.

Dibeybe ayrıca "çifte vatandaşlığı olanlar ve askerlerin" cumhurbaşkanlığına adaylığını engelleyen maddelerin seçim kanunundan çıkarılmasına itiraz etmeyecek ve Hafter'in cumhurbaşkanlığı adaylığının yolu açılacak.

Başağa başbakan yardımcılığı görevini reddettiği için görevinden alındı

Öte yandan Fethi Başağa'nın Dibeybe ve Hafter arasındaki uzlaşmayı reddettiği için görevinden alındığı öne sürüldü.

Başağa'nın yeni hükümette bulunduğu makamdan daha alt düzey bir görev almayı istemediğini söyleyen kaynak, "Başağa Dibeybe'nin yardımcısı olmayı reddetti. Bu nedenle Hafter, Temsilciler Meclisine baskı yaparak Başağa'nın görevinden alınmasını sağladı." dedi.

Ne olmuştu?

Başağa, 16 Mayıs'ta, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanlığına hitaben yazdığı istifa dilekçesinde, "Libya Başbakan Yardımcısı Ali Farac el-Katrani'ye bütün görev ve yetkilerimizi devrettiğimizi ifade ediyorum." demişti.

Aynı gün Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde yapılan oturumda, Şubat 2022'de ülkenin doğusu için Başbakan seçilen Fethi Başağa hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Belihak yaptığı yazılı açıklamada, "Mecliste yapılan oturumda vekillerin çoğunun Libya Başbakanı Fethi Başağa'nın görevinden alınması ve hakkında kamu malına zarar vermek suçlamasıyla soruşturma açılması yönünde oy kullandığını" belirterek, Başağa'dan boşalan Başbakanlık koltuğu için Maliye ve Planlama Bakanı Usame Hammad'ın vekaleten atandığını aktarmıştı.