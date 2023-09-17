Libya'da sel felaketinde zarar gören bina ve yolların görüntüleri

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinde yaklaşık 5.000 evin zarar gördüğü açıklandı. Sellerin su şebekelerini tahrip etmesi ve içme suyu sıkıntısına neden olmasıyla birlikte, 38.640'tan fazla kişi yerinden oldu. En çok zarar gören Derne'de 2.217 bina sel sularına kapılarak yıkıldı. Libya, savaşın harap ettiği bir ülke olarak doğal afetin sonuçlarıyla başa çıkmak için mücadele veriyor.

Selden zarar gören bina ve yolların çeşitli görüntüleri

Libya Konut ve Kamu Hizmetleri Projeleri Uygulama Ajansı, 10 Eylül Pazar günü Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinde yaklaşık 5.000 evin zarar gördüğünü açıkladı.

Ajans Cuma günü yaptığı açıklamada sellerin su şebekelerini tahrip ettiğini ve etkilenen bölgelerde ciddi bir içme suyu sıkıntısına neden olduğunu teyit etti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çoğunluğu Derne kentinde olmak üzere Libya'nın doğusunda 38.640'tan fazla kişinin sel nedeniyle yerlerinden olduğunu tahmin ediyor.

BM örgütü ayrıca sellerden en çok zarar gören Derne'de 2.217 binanın sel sularına kapılarak yıkıldığını öngörüyor.

Daniel Akdeniz fırtınası 10 Eylül Pazar günü Libya'da son yılların en büyük ve en kötü sel felaketine neden olmuştu. Selde en az 5.500 kişi hayatını kaybederken, 10.000 kişi de kayboldu. Savaşın harap ettiği Libya artık doğal afetin sonuçlarıyla başa çıkmak için mücadele vermesi gereken başka bir kalıcı savaşla karşı karşıya.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Trablus'tan bildiriyor. (XHTV)