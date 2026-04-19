Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı devam ediyor

Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarılı bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Tatbikatın deniz safhasında önemli eğitimler gerçekleştirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya'da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Tatbikatın deniz safhası kapsamında; 17 Nisan 2026 tarihinde, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda 'Helikopterden Halat ile Kayma Eğitimi' icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
