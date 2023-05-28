Üye Girişi
Haberi Paylaş
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Başkanlık Konseyinin resmi Facebook sayfasında yayımlanan mesajda Menfi, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve iki halk arasındaki kardeşliğe işaret ederek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar' diledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Başkanlık Konseyinin resmi Facebook sayfasında yayımlanan mesajda Menfi, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve iki halk arasındaki kardeşliğe işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar" diledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Erdoğan'ı arayarak tebrik etmiş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise kutlama mesajı yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Aydoğan Kalabalık - Dünya

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Recep Tayyip Erdoğan Libya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title