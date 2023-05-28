Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Başkanlık Konseyinin resmi Facebook sayfasında yayımlanan mesajda Menfi, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve iki halk arasındaki kardeşliğe işaret ederek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönemde başarılar' diledi.