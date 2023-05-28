Libya Başbakanı Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı kutladı. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri de ele alındı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı kutladı.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan açıklamaya göre Dibeybe, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ederken, iki ülke ilişkilerine de değindi.

Libya Başbakanı, "iki ülke arasındaki derin ilişkilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini" vurguladı.