Libya Başbakanı Dibeybe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti. Dibeybe, tebrik mesajında Erdoğan'ın başarısını ve Türk halkının güvenini vurguladı. Ayrıca muhalefeti de selamladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan'a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içi ve yurt dışında sandıkların yüzde 75,42'sinin açıldığını, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53,41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,59 oy oranına sahip olduğunu bildirmiştti.