Libya askeri personeli Efes-2026 Tatbikatı'na katılmak için Türkiye'ye geldi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı'na katılmak için Bingazi'den gelen Libya askeri personelinin Türkiye'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Efes-2026 Tatbikatı'na katılmak için 'Tek Libya tek ordu' hedefiyle Trablus'tan gelen Libya askeri personelinden sonra, Bingazi'den Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile hareket eden Libya askeri personeli de ülkemize geldi" denildi.

