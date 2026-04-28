Libya askeri personeli Efes-2026 Tatbikatı'na katılmak için Türkiye'ye geldi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı'na katılmak için Bingazi'den gelen Libya askeri personelinin Türkiye'ye ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Efes-2026 Tatbikatı'na katılmak için 'Tek Libya tek ordu' hedefiyle Trablus'tan gelen Libya askeri personelinden sonra, Bingazi'den Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile hareket eden Libya askeri personeli de ülkemize geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
