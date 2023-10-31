Letonya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Etkinliği

Letonya'da Türkiye'nin Riga Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk sanatçılar tarafından konser verildi ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.

Letonya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Riga Büyükelçiliğince etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, keman sanatçısı Cihat Aşkın, soprano Burcu Hancı, ud sanatçısı Mesut Çaşka ve piyano sanatçısı Kandemir Basmacıoğlu tarafından konser verildi.

Cumhuriyet ve Osmanlı dönemi Türk bestecilerinin eserlerinin icra edildiği, ayrıca Leton ezgilerine yer verilen konseri, aralarında eski Letonya Cumhurbaşkanı Valdes Zatlers, milletvekilleri Aleksanders Kristens, Linda Liepina, İgors Rayevs'in de bulunduğu yaklaşık 500 kişi dinledi.

Konserin ardından konuklar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan fotoğraf sergisini gezdi ve Riga Büyükelçiliği tarafından verilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna iştirak etti.