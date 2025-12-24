Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Moskova'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Moskova'da görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmeleri ele aldığı kaydedildi. Görüşmede, Suriye'nin toparlanma çabalarının desteklenmesi yollarının ele alındığı, bölgesel istikrar ile güvenlik adına Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekildiği aktarıldı.

Tarafların, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan ihlallerini reddettiği belirtilirken, uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı duyulması gerektiğinin altının çizildiği ifade edildi. İki bakanın ayrıca, yeniden imar süreci ile istikrarın yeniden tesisinin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesini görüştüğü bilgisi paylaşıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi ile ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar