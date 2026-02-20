Lavrov ve Arakçi telefonda görüştü

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programını ve Cenevre'deki dolaylı ABD-İran müzakerelerini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İran tarafının girişimiyle bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İki bakanın görüşmesinde, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı müzakerelerinin sonuçları da dahil olmak üzere, İran'ın nükleer programı ile ilgili mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya tarafının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ilkeleri doğrultusunda, İran'ın meşru haklarına saygı gösteren adil, siyasi ve diplomatik çözümler bulunmasını hedefleyen müzakere sürecine yönelik desteğinin yinelendiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca, her iki ülkenin karşılıklı ilgi alanına giren bazı ikili gündem maddelerinin de ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı