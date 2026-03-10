Haberler

Rusya ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

Rusya ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki durumu ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov, krizin diplomatik yollarla çözülmesine destek vereceklerini açıkladı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bugün telefonda görüştüğü belirtildi. İki bakanın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 'sebepsiz' saldırılarının ardından Orta Doğu'da kötüleşen durumu ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede Lavrov'un, krizin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik ülkesinin ilkesel tutumunu yinelediği kaydedildi. Açıklamada, "Rusya'nın, İran'ın ve bölgesel komşularının güvenlik çıkarlarının usulüne uygun olarak dikkate alınması şartıyla, gerilimin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi-diplomatik çözüme dönülmesi için bu çabaları desteklemeye hazır olduğu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var