Rusya ve İran dışişleri bakanları telefonda görüştü

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bugün telefonda görüştüğü belirtildi. İki bakanın, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 'sebepsiz' saldırılarının ardından Orta Doğu'da kötüleşen durumu ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede Lavrov'un, krizin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik ülkesinin ilkesel tutumunu yinelediği kaydedildi. Açıklamada, "Rusya'nın, İran'ın ve bölgesel komşularının güvenlik çıkarlarının usulüne uygun olarak dikkate alınması şartıyla, gerilimin en kısa sürede düşürülmesi ve siyasi-diplomatik çözüme dönülmesi için bu çabaları desteklemeye hazır olduğu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı