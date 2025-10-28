Haberler

Lavrov'dan Trump'a Güven Mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska zirvesinde belirlenen ilkelere bağlı kalmasını umduklarını ifade etti. Minsk'te düzenlenen güvenlik konferansında, Avrasya'nın jeopolitik merkez olmasına dikkat çekerken, NATO ve AB'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvede geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3'üncü Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'na katıldı. Lavrov, konferansta yaptığı konuşmada, Avrasya bölgesinin çok kutuplu dünya düzeninin jeopolitik merkezi haline geldiğini belirtti. NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini eleştiren Lavrov, "Batılılar, Rusya ve Belarus'un batısında yeni büyük bir Avrupa savaşı için hazırlıklar yaptığını gizlemiyor, bunun için koalisyonlar kuruyor. Avrupa NATO üyeleri, Kiev yönetimine askeri, maddi ve siyasi destek sağlayarak Ukrayna'da çatışmaları uzatıyor. Avrupa ülkelerinin yönetimlerinin çoğu, ABD yönetimini Ukrayna krizini, temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yoluyla çözme fikrinden vazgeçtirmek için çabalıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini samimi şekilde çözmek istediğini ve Anchorage Zirvesi'nde geliştirilen ilkelere bağlı kalacağını umuyoruz. Bu ilkeler, Amerikan inisiyatifiyle geliştirildi" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın NATO ve AB ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını kaydederek, "Avrasya bölgesinin NATO derebeyliğine dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz. Avrasya kıtası dışından gelebilecek dış tehditlere karşı güvenlik garantileri üzerinde uzlaşıya varılması, ortak alanımızı çatışmalardan arındıracak ve karşılıklı olarak faydalı ve üretken iş birliği için elverişli hale getirecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
