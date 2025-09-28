Haberler

Lavrov: Batılı Devletlere Saldırı İhtimaline Dikkat!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Batılı devletlerin olası müdahalelerine karşı uyarıda bulundu ve Türkiye'nin tutumuna saygı duyduklarını ifade etti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletleri saldırı ihtimaline karşı uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, New York'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, Rus hava sahasında NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) olası müdahalesiyle ilgili, "Topraklarımız üzerinde, hava sahamızda herhangi bir uçan nesneyi düşürmeye yönelik girişimler olursa, insanların toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmekten çok pişman olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rus topraklarının dışında uçan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale etme konusunda herkesin haklı olacağını kaydeden Lavrov, Rusya'nın hiçbir ülkenin hava sahasını ihlal edecek bir girişimde bulunmadığını bildirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgili soruyu cevaplayan Lavrov, "Kimse 2022'de Ukrayna sınırlarına geri dönmeyi beklemiyor, bu siyasi açıdan körlük olur" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasında, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler karşısında takındığı tavır ve aldığı kararlara 'saygı duyduklarını' da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
