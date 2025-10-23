Haberler

Langres'teki Müze Soygunu: 90 Bin Avro Değerinde Paralar Çalındı

Fransa'nın Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nde 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait yaklaşık 2000 madeni para çalındı. Soygunun planlı olduğu belirtildi.

FRANSA'nın Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait madeni paraların çalındığı bildirildi.

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nden yaklaşık 2 bin adet 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait madeni para çalındı. Olay, Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon avroluk mücevher soygunundan birkaç gün sonra meydana geldi. Fransa basını, müze çalışanlarının pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark ettiğini duyurdu. Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan 'hazine koleksiyonu'na ait olduğu kaydedildi.

Langres Belediyesi, soygunun 'planlı ve hedefe yönelik' bir saldırı olduğunu açıkladı. Olay sonrası müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemlerinin yenilenmesi süresince gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi. Çalınan bin 633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin avro olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
