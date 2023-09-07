Kuzey Makedonya'nın bağımsızlık kutlamaları

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 32. yıl dönümü kutlandı.

Kuzey Makedonya Hükümeti tarafından "Özgürlük Habercisi" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda düzenlenen tören, ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'nin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, askeri temsilciler ve diğer davetliler katıldı.

Başbakan Kovaçevski, buradaki konuşmasında, ülkenin 32 yıl önce bağımsızlığına kavuştuğunu hatırlatarak, "Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonumuzla doğrudan bağlantılı bir ilerleme için eşsiz bir şansa sahibiz." dedi.

Kovaçevski, ülkesinin, AB ve uluslararası topluma ihtiyacı olduğu gibi AB ve uluslararası toplumun da Kuzey Makedonya'ya ihtiyacı olduğu görüşünü paylaştı.

Tören kapsamında bazı profesörler, Makedon dili, milleti, kimliği ile devletinin tarihi hakkında bilgilendirmede bulundu ve ülkenin tarihi ile ilgili bir belgesel gösterildi.

Ülkede 8 Eylül 1991'de bağımsızlık referandumu düzenlenmiş ve halkın yüzde 95,3'ü ülkenin bağımsızlığı lehine oy kullanmıştı.