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Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

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Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasındaki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Piroteknik madde kullanımı sonrasında çıkan yangında onlarca kişi yaralanırken, İçişleri Bakanı Toşkovski bölgede incelemelerde bulundu.

Dünya son dönemde birbirinden korkunç yangın facialarıyla sarsılırken bir kahreden haber de Kuzey Makedonya'dan geldi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Kocani kasabındaki bir gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.

Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

PİROTEKNİK MADDE KULLANIMI SONRASINDA ÇIKTI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı.

Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Piroteknik madde kullanımı sonrasında meydana gelen yangında, ilk belirlemelere göre 59 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.

Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEDE

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski incelemelerde bulunmak üzere Koçani'ye hareket etti.

Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSaid FARUK:

Ölenler fanfinfona gitmiş olsa bile yanarak öldüğü için cennetlikler allahim guzel agirlar onlari ...

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Haber YorumlarıZeki Kkaya:

İnsanlığın arkasından Allah rahmet eylesin demek lazım imanın kimde olup olmayacağını Allah bilir günahkarlık ayrıdır imansızlık ayrıdır Hüsnü Zan sahibi olarak herkesin imanlı olduğunu düşünmeliyiz Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıLion 1:

İsrail Gazze'yi vurdu yardım Gazze'ye yardım edenler yemen alevileri ve Lübnan nasrallah yine Alevi İsrail'i dünyada 1 yil boyunca vuran sadece yemen ve Lübnan mükafat olarak şu anda Suriye'de Aleviler katlediliyor

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Haber YorumlarıMGk:

Alkol tehlikeli ve yanıcı madde YASAKLANMALIDIR

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Haber YorumlarıAli Osman Tok Gönül:

Said, yanarak cennete gidiliyor ise , sen yanabilirsirsin . Sizi hurafeciler siziiii ...

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Haber YorumlarıTamer:

Muteahit kesin sahte Osmanlı ve Türk düşmanı Turkiyeli.

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